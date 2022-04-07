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Сегодня, 21:26

Смагин считает, что у Карякина есть шансы оспорить свое отстранение

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин прокомментировал апелляцию федерации шахмат России (ФШР) на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить Сергея Карякина.

«Я считаю, раз апелляцию подали, то однозначно шансы есть. Если смотреть со спортивной точки зрения, то непонятно, за что его дисквалифицировали. Я не уверен, что у ФИДЕ вообще есть такие полномочия. Если бы членами ФИДЕ были гроссмейстеры, то были бы правила, установленные для каждого человека.

Можно дисквалифицировать федерацию, у которой есть членство в ФИДЕ, но почему она дисквалифицирует человека, который не входит в организацию, мне не понятно", — приводит слова Смагина ТАСС.

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию из-за политических высказываний в отношении событий на Украине. Из-за отстранения шахматист пропустит свой четвертый турнир претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля.

Ранее в ФИДЕ заявили, что дисквалификация Карякина не будет продлена, но ему могут предъявить новые обвинения.

Источник: https://tass.ru/sport/14316059
Сергей Карякин (шахматы)
ФИДЕ
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