ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев

Комиссия по этике международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

27 февраля ФИДЕ открыла дисциплинарные дела против Карякина и Сергея Шипова из-за их открытой политической позиции. Срок дисквалификации начинается с 21 марта 2022 года.

ФИДЕ ранее объявила о временном отстранении российских и белорусских команд от соревнований под своей эгидой. Шахматисты этих стран могут выступать только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе — без национальной символики.