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Сегодня, 16:01

ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев

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Комиссия по этике международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

27 февраля ФИДЕ открыла дисциплинарные дела против Карякина и Сергея Шипова из-за их открытой политической позиции. Срок дисквалификации начинается с 21 марта 2022 года.

ФИДЕ ранее объявила о временном отстранении российских и белорусских команд от соревнований под своей эгидой. Шахматисты этих стран могут выступать только в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе — без национальной символики.

Источник: https://tass.ru/sport/14135053
Сергей Карякин (шахматы)
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