ФИДЕ: дисквалификация Карякина не будет продлена, но ему могут предъявить новые обвинения

В ФИДЕ заявили, что Карякину не продлят дисквалификацию, но могут предъявить новые обвинения

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) рассказали, возможно ли продление отстранения российского гроссмейстера Сергея Карякина от соревнований.

«У Карякина есть время до 11 апреля, чтобы подать апелляцию. Это свое право он до сих пор не использовал. Эти санкции в отношении Карякина не могут быть продлены в принципе. Но если игрок будет упорствовать в нарушении кодекса поведения в будущем, есть вероятность, что против него будут выдвинуты новые обвинения», — приводит слова представителя ФИДЕ РИА «Новости».

Карякин получил шестимесячную дисквалификацию, которая вступила в силу 21 марта 2022 года, за политические высказывания в отношении событий на Украине. Российский гроссмейстер заявил, что намерен подать аппеляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение.

Позже Карякин сообщил, что собирается создать альтернативную ФИДЕ организацию, которая со своими спонсорами будет организовывать международные турниры и розыгрыш чемпионата мира с большим призовым фондом.