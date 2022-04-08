Двух украинских шахматисток исключат из федерации из-за отказа подписать письмо против России

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ) с призывом отстранить российских и белорусских шахматистов, сообщает Sport.ua.

«Мы, нижеподписавшиеся, просим вас повторно обратиться в соответствующие учреждения и потребовать: немедленно рассмотреть вопрос об исключении российской и белорусской шахматных федераций из ФИДЕ; полностью запретить участие всех без исключения российских и белорусских шахматистов во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ; запретить всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно освободить граждан этих стран от любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ; немедленной и безоговорочной отставки с поста президента ФИДЕ Аркадия Дворковича», — говорится в письме ЛОШФ, которое отказались подписывать сестры Музычук.

ЛОШФ попросила главу Украинской федерации шахмат Виктора Капустина обратиться с этой просьбой в ФИДЕ. Из-за отказа подписать письмо ЛОШФ решила прекратить сотрудничество с Анной и Марией Музычук, а также начала процедуру их исключения из президиума и федерации.