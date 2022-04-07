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Сегодня, 17:00

Карпов станет гостем турнира в школе «ИнТек»

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В Ломоносовской школе «ИнТек» (клубный поселок «Монолит») 17 апреля пройдет 6-й этап Московского кубка Анатолия Карпова.

На соревнования приглашаются юные шахматисты в следующих категориях: 2007 года рождения и младше (рейтинг ФШР до 1800), 2007 года рождения и младше (рейтинг ФШР до 1300), начинающие 2013 года рождения и младше (рейтинг ФШР до 1100), 2014 года рождения и младше (пешечный бой).

Турниры А и В пройдут в семь туров по швейцарской системе с контролем времени 10'+3''. Турнир С запланирован в четыре тура по швейцарской системе с контролем времени 10'+0''. Турнир D — в девять туров по швейцарской системе без часов.

Почетным гостем соревнований станет многократный чемпион мира Анатолий Карпов. Победители и призеры получат кубки, медали и памятные подарки. Участникам, занявшим 1-10-е места в турнирах A и B, начисляются кубковые баллы для прохождения в финал Московского кубка Карпова.

(Этери Кублашвили)

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