Смагин считает, что шахматистке Горячкиной нужно играть агрессивнее для победы на этапе Гран-при

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин рассказал, что думает об игре россиянки Александры Горячкиной на этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Нью-Дели.

«После скандала, который произошел на старте турнира, Асаубаева играет очень изобретательно и пока по делу лидирует. Не знаю, хватит ли ей везения, чтобы выиграть турнир. Если брать наших шахматисток, то Горячкина играет, как всегда, очень надежно, но если прибавит в агрессивности, то сможет бороться за победу на турнире. Катя Лагно играет иногда очень неплохо, но иногда много зевает, хотя в дебюте показывает хорошую подготовку», — цитирует Смагина ТАСС.

Турнирную таблицу возглавляет представительница Казахстана Бибисара Асаубаева, второе место занимает китянка Чжу Цзиньэр, третей идет россиянка Полина Шувалова, Горячкина располагается на шестой позиции.