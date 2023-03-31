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Сегодня, 19:17

Шахматист Непомнящий сохранил второе место в рейтинге FIDE

Виталий Косик
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сохранил вторую строчку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

У россиянина 2795 очков в обновленной версии рейтинга FIDE.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2 853), третьим идет китаец Дин Лижэнь (2 788).

В топ-20 среди россиян также входит Александр Грищук (2 745), который занимает 12-е место.

9 апреля 32-летнему Непомнящему предстоит сыграть первую партию матча за звание чемпиона мира против Дин Лижэня.

шахматы
Ян Непомнящий
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