Горячкина и Лагно выиграли свои партии в седьмом туре этапа «Гран-при ФИДЕ»

Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно выиграли свои партии в седьмом раунде третьего этапа «Гран-при ФИДЕ», который проходит в Нью-Дели (Индия).

Горячкина черными фигурами обыграла Нино Бациашвили из Грузии. Лагно также черными победила еще одну представительницу Грузии Нану Дзагнидзе.

Горячкина и Лагно набрали по 3,5 очками и делят 3-е и 4-е места в таблице. Россиянка Полина Шувалова (2,5) располагается на шестой строчке. Лидирует представительница Казахстана Бибисара Асаубаева (4,5).

Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ. Этап в Нью-Дели завершится 5 апреля.