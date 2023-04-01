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Сегодня, 17:23

Горячкина и Лагно выиграли свои партии в седьмом туре этапа «Гран-при ФИДЕ»

Мария Гусева
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Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно выиграли свои партии в седьмом раунде третьего этапа «Гран-при ФИДЕ», который проходит в Нью-Дели (Индия).

Горячкина черными фигурами обыграла Нино Бациашвили из Грузии. Лагно также черными победила еще одну представительницу Грузии Нану Дзагнидзе.

Горячкина и Лагно набрали по 3,5 очками и делят 3-е и 4-е места в таблице. Россиянка Полина Шувалова (2,5) располагается на шестой строчке. Лидирует представительница Казахстана Бибисара Асаубаева (4,5).

Российские шахматистки выступают под флагом ФИДЕ. Этап в Нью-Дели завершится 5 апреля.

шахматы
Екатерина Лагно
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