Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

21 марта, 16:39

Шипов не исключает появления людей с мозговыми имплантами в шахматных турнирах

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что люди с мозговыми имплантами в течение двух лет могут появиться на массовых шахматных соревнованиях.

«Импланты в медицине используются уже давно, и был вопрос только времени, когда дело дойдет до шахмат. При этом, конечно, есть опасность с точки зрения человечности шахматной игры, потому что имплантировать можно какую-нибудь шахматную программу, чтобы она давала подсказки человеческому мозгу. Возможно, Международной шахматной федерации в будущем придется вводить какие-то бюрократические процедуры, чтобы убедиться, что у человека нет какого-то импланта. Сейчас таких людей немного, но, возможно, в течение двух лет они появятся в каких-то массовых турнирах», — приводит ТАСС слова Шипова.

Ранее нейротехнологическая компания Илона Маска показала видео, как первый пациент с имплантом Neuralink в мозгу 29-летний Нолан Албо играет в шахматы.

Источник: ТАСС
Шахматы
3
0
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Биография Анастасии Потаповой: карьера теннисистки и свадьба с русским казахом
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящему одобрили визу в Канаду, где пройдет турнир претендентов

Все участники турнира претендентов получили визу в Канаду
Новости
RSS RSS
Все новости