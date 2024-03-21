Шипов не исключает появления людей с мозговыми имплантами в шахматных турнирах

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что люди с мозговыми имплантами в течение двух лет могут появиться на массовых шахматных соревнованиях.

«Импланты в медицине используются уже давно, и был вопрос только времени, когда дело дойдет до шахмат. При этом, конечно, есть опасность с точки зрения человечности шахматной игры, потому что имплантировать можно какую-нибудь шахматную программу, чтобы она давала подсказки человеческому мозгу. Возможно, Международной шахматной федерации в будущем придется вводить какие-то бюрократические процедуры, чтобы убедиться, что у человека нет какого-то импланта. Сейчас таких людей немного, но, возможно, в течение двух лет они появятся в каких-то массовых турнирах», — приводит ТАСС слова Шипова.

Ранее нейротехнологическая компания Илона Маска показала видео, как первый пациент с имплантом Neuralink в мозгу 29-летний Нолан Албо играет в шахматы.