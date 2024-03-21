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21 марта, 15:45

Непомнящему одобрили визу в Канаду, где пройдет турнир претендентов

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Шахматист Ян Непомнящий сможет принять участие в турнире претендентов, который пройдет в Торонто, Канада.

«Визу Яну одобрили. Благодарим Международную федерацию шахмат (FIDE) за содействие», — приводит слова пиар-менеджера шахматиста Зои Арнацкой Sport24.

Турнир претендентов-2024 пройдет в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года. В нем примут участие 8 шахматистов. Из россиян на соревнования поедет Ян Непомнящий.

Источник: Sport24
Шахматы
Ян Непомнящий
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