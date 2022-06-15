Шипов о Непомнящем: «Ян является одним из трех-четырех фаворитов турнира претендентов»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий имеет большие шансы одержать победу на турнире претендентов.

«Ян является одним из трех-четырех фаворитов турнира. Я бы еще назвал Каруану, Дин Лижэня и, может быть, Фируджу, мне кажется, кто-то из них будет победителем, но явного лидерства тут нет. Ян в этой компании свой, у него есть опыт побед на больших турнирах, в том числе и на турнире претендентов. Хотелось бы, чтобы Непомнящий выиграл одну из первых партий, но главное, чтобы не было поражений, потому что нашего гроссмейстера проигрыш может выбить из колеи», — цитирует ТАСС Шипова.

В прошлом году 31-летний российский шахматист Непомнящий одержал досрочную победу на турнире претендентов за тур до конца соревнований.

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 4 июля в Мадриде. Помимо Непомнящего, на соревнованях примут участие азербайджанец Теймур Раджабов, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представитель Франции Алиреза Фируджа, венгр Рихард Раппорт и китайский шахматист Дин Лижэнь. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.