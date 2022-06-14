Карякин не будет оспаривать свое отстранение в Спортивном арбитражном суде

Команда российского гроссмейстера Сергея Карякина приняла решение не оспаривать отстранение шахматиста в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Учитывая то, что происходит в отношении России со стороны всех международных спортивных организаций, стало понятно, что дискриминация российских спортсменов будет продолжаться и никакие аргументы не позволят честно отобравшемуся спортсмену принять участие в турнире претендентов. Сергей завоевал это право честно, в спортивной борьбе, но мы видим, что сейчас происходит. Мы как команда Карякина не видим смысла тратить время, нервы и деньги, потому что уверены на сто процентов, что победить не сможем. Но мы уверены, что спорт должен оставаться вне политики, увы, сейчас это не так», — сказал менеджер шахматиста Кирилл Зангалис ТАСС.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции.

6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в FIDE, которая в итоге была отклонена.