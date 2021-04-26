Ян Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца соревнований победил на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Россиянин в понедельник, 26 апреля, сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом и набрал 8,5 очка в 13 партиях, став недосягаемым для идущего вторым Аниша Гири (7,5) из Нидерландов, который в понедельник проиграл черными фигурами россиянину Александру Грищуку. В случае победы Гири и поражения Непомнящего в последнем туре, россиянин опередит соперника по личным встречам.

Победа на турнире претендентов позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.