Кобалия будет представлять Россию на Генассамблее ФИДЕ

Наблюдательный совет Федерации шахмат России определился с кандидатурой делегата ФШР на Генеральной ассамблее ФИДЕ, которая пройдет в августе 2022 года в индийском Ченнае. Представлять Россию на ассамблее будет международный гроссмейстер Михаил Кобалия, старший тренер юношеской сборной России и руководитель тренерской комиссии ФИДЕ.

Михаил Робертович прокомментировал решение наблюдательного совета и описал стоящие перед ним задачи:

— Хочу поблагодарить Наблюдательный совет ФШР, который доверил мне эту миссию. На ассамблее состоятся выборы президента ФИДЕ на ближайшие четыре года. В декабре прошлого года набсовет единогласно поддержал кандидатуру действующего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который много лет является локомотивом российских и мировых шахмат. В этом году он идет на выборы в паре с выдающимся шахматистом, 15-м чемпионом мира Виши Анандом из Индии. Это существенно усиливает его команду!

Выборы будут напряженными: в них участвуют четыре кандидата. Это редкость для шахматного мира. Надеюсь, что делегаты по достоинству оценят результат первых четырех лет работы команды Дворковича и поверят в ее потенциал на следующие четыре года.

Еще один вопрос, который я планирую поднять на ассамблее, — это справедливость и обоснованность спортивных санкций, которые вводятся по политическим мотивам. Считаю, что этот важный вопрос должен решаться в открытой дискуссии. Как многолетний тренер юношеской сборной России я знаю, насколько санкции могут быть чувствительны и для роста юных спортсменов, и для профессионалов, и особенно для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды. Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса.

Этери Кублашвили