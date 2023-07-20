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Сегодня, 11:51

Шахматистка Лагно считает полезным участие в мужских турнирах

Виктория Кравченко
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде.

Трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно заявила, что игра в мужских соревнованиях является хорошей тренировкой для шахматисток.

«У меня, на самом деле, не так много времени на мужские соревнования, мне нужно играть в женских турнирах. У меня четверо детей, я периодически должна быть дома. Но это очень хорошая тренировка. Если есть возможность и уровень, то играть мужские турниры очень полезно», — цитирует Лагно ТАСС.

С 2022 по 2023 год Лагно по разу сыграла на турнире «Шахматные звезды», где также выступали участник матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин, обладатель Кубка мира 2019 года Теймур Раджабов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и другие шахматисты.

Источник: https://tass.ru/sport/18319933
Екатерина Лагно
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