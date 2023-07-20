Шахматистка Лагно рассказала, как муж Александр Грищук помогает ей готовиться к турнирам

Трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно рассказала, что ее муж, тоже трехкратный чемпион мира по блицу, Александр Грищук помогает ей шахматными советами.

«Глобальных тренировок у нас нет, но я, конечно, за советами к нему обращаюсь. Он, когда может, мне помогает. Конечно, он интересуется, но не злоупотребляет. Безусловно, мы обсуждаем шахматы, ведь это наша профессия, но у нас с ним столько дел, что это не первая тема для обсуждений», — приводит слова Лагно ТАСС.

Также она рассказала, что хотела привести детей в секцию шахмат, но муж против.

«Я хотела привести детей в шахматы. У нашего младшего сына довольно неплохие способности, но Александр настолько не хочет этого, что я перестала проявлять инициативу в этом вопросе, и пока наши дети не занимаются шахматами», — отметила Лагно.

33-летняя Лагно является вице-чемпионкой мира в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу и чемпионкой мира по рапиду.