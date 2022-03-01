Шахматист Андрейкин победил Грищука на турнире серии «Гран-при» в Белграде

В Белграде стартовал второй этап «Гран-при». Россиянин Дмитрий Андрейкин победил черными фигурами соотечественника Александра Грищука в матче первого тура группового этапа турнира.

В других встречах с участием россиянин в группе В Никита Витюгов черными фигурами победил Пентала Харикришну из Индии, в группе С Владимир Федосеев черными фигурами сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом, а встреча в группе D между Александром Предке, который также играл черными шахматами, и французом Максимом Вашье-Лагравом из Франции завершилась вничью.

Все заявленные шахматисты из России играют под нейтральным статусом: Витюгов, Федосеев и Предке под белым флагом с надписью «ФИДЕ», Андрейкин и Грищук под белым флагом с надписью «ФШР/ФИДЕ».