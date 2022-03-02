Шахматист Андрейкин сыграл вничью во втором туре на этапе «Гран-при» в Сербии

Россиянин Александр Грищук проиграл черными фигурами американцу Сэму Шенкленду в матче второго тура группового этапа турнира серии «Гран-при» в Белграде.

В других встречах с участием россиянин в группе А Дмитрий Андрейкин после победы над Грищуком сыграл вничью с французом Этьеном Бакро черными шахматами.

В группе В Никита Витюгов уступил черными фигурами нидерландцу Анишу Гири.

В группе С Владимир Федосеев черными фигурами проиграл Гуджрати Видиту из Индии.

Встреча в группе D между Александром Предке, который играл белыми фигурами, и китайцем Юй Янъи завершилась вничью.