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27 февраля, 23:32

Российские гроссмейстеры будут выступать под нейтральным статусом

Иван Шитик
Корреспондент

Совет Международной федерации шахмат (FIDE) постановил, что в России и Белоруссии не будут проводится турниры под эгидой организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Официальные соревнования и мероприятия FIDE в России и Белоруссии проводиться не будут. По призыву МОК совет организации принял решение, что на всех международных шахматных соревнованиях с рейтингом FIDE не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии или звучать гимны. Вместо этого должен использоваться флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип», — говорится в заявлении.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220227/shakhmaty-1775446428.html
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