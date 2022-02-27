Российские гроссмейстеры будут выступать под нейтральным статусом

Совет Международной федерации шахмат (FIDE) постановил, что в России и Белоруссии не будут проводится турниры под эгидой организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Официальные соревнования и мероприятия FIDE в России и Белоруссии проводиться не будут. По призыву МОК совет организации принял решение, что на всех международных шахматных соревнованиях с рейтингом FIDE не должны вывешиваться национальные флаги России и Белоруссии или звучать гимны. Вместо этого должен использоваться флаг национальной шахматной федерации или официальный символ/логотип», — говорится в заявлении.