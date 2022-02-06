Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Шахматы

6 февраля, 23:40

Российский шахматист Есипенко победил француза Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

Карен Саркисян
Корреспондент

Российский шахматист Андрей Есипенко одержал победу белыми фигурами над французом Этьеном Бакро в матче третьего тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Берлине.

В другой встрече группы А россиянин Александр Грищук сыграл вничью с Хикару Накамурой из США.

Игры группы B между поляком Радославом Войташеком и россиянином Владимиром Федосеевым, а также россиянином Григорием Опариным и венгром Рихардом Раппортом завершились вничью.

После трех туров Накамура занимает первое место в турнирной таблице группы А с двумя баллами. Есипенко и Грищук делят вторую и третью позицию (по 1,5 очка). Бакро располагается на последней строчке (1).

Соревнования завершатся 17 февраля.

Александр Грищук
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Как Елена Вяльбе сделала российских лыжников лучшими в мире: лично готовила им еду, отнимала телефоны и спасала от Губерниева
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дубов, Грищук и Опарин сыграли вничью на первом этапе «Гран-при ФИДЕ» в Берлине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости