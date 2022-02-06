Российский шахматист Есипенко победил француза Бакро на турнире серии Гран-при в Берлине

Российский шахматист Андрей Есипенко одержал победу белыми фигурами над французом Этьеном Бакро в матче третьего тура группового этапа турнира серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Берлине.

В другой встрече группы А россиянин Александр Грищук сыграл вничью с Хикару Накамурой из США.

Игры группы B между поляком Радославом Войташеком и россиянином Владимиром Федосеевым, а также россиянином Григорием Опариным и венгром Рихардом Раппортом завершились вничью.

После трех туров Накамура занимает первое место в турнирной таблице группы А с двумя баллами. Есипенко и Грищук делят вторую и третью позицию (по 1,5 очка). Бакро располагается на последней строчке (1).

Соревнования завершатся 17 февраля.