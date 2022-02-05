Дубов, Грищук и Опарин сыграли вничью на первом этапе «Гран-при ФИДЕ» в Берлине

Российский шахматист Даниил Дубов сыграл вничью с представителем США Левоном Ароняном во втором туре группового раунда на первом этапе «Гран-при ФИДЕ» в Берлине.

Партия группы С, в которой Дубов играл белыми, завершилась на 36-м ходу.

В группе А Александр Грищук черными разошелся миром с французом Этьеном Бакро, а Андрей Есипенко черными проиграл Хикару Накамуре из США.

В группе B россиянин Григорий Опарин черными сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, а Владимир Федосеев черными проиграл венгру Рихарду Раппорту.

Первый этап «Гран-при» проходит с 3 по 17 февраля. 16 шахматистов разделены на четыре группы, они сыграют между собой в два круга. Победитель каждого квартета выходит в полуфинал.