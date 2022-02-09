Россиянин Есипенко победил француза Бакро на турнире серии «Гран-при ФИДЕ» в Берлине

Завершился пятый тур группового этапа турнира серии «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Берлине.

Россиянин Андрей Есипенко победил черными фигурами француза Этьена Бакро. В другой встрече группы А американец Хикару Накамура победил белыми фигурами россиянина Александра Грищука.

В группе В встречи венгра Рихарда Раппорта с россиянином Григорием Опариным и поляка Радослава Войташека с Владимиром Федосеевым завершились вничью.

В группе С россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с Гуджрати Видитом из Индии.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Соревнования в Берлине завершатся 17 февраля. Призовой фонд каждого этапа составляет 150 тысяч евро.