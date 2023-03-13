Россиянин Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Турнир проходил в Сербии.

Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Второй место занял румын Кирилл Шевченко. Третье — бельгиец Даниэль Дарда. Они тоже набрали по 8,5 очка, но уступили по дополнительным показателям.

Призовой фонд турнира составил 100 тысяч евро. Победитель получил 20 тысяч.

23-летний Сарана выигрывал бронзовую медаль чемпионата Европы в 2021 года.