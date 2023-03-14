Российские шахматисты не будут выступать на чемпионате Азии 2023 года

Директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил, что российские шахматисты не примут участие в чемпионате Азии 2023 года.

«Для россиян это был последний чемпионат Европы. Теоретически мы могли бы играть и в чемпионате Азии, но мы не будем — чемпионат Европы же главным образом является отборочным на Кубок мира. Поэтому, смысла нет. Мы ушли в Азиатский союз и теперь будем играть там», — приводит ТАСС слова Ткачева.

28 февраля делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Мужской и женский чемпионаты Азии пройдут с 5 по 15 июня в Казахстане.