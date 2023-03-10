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Сегодня, 20:08

В Госдуме предложили взять паузу после решения о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Вопрос, какое решение мы будем принимать. Нам же предлагают в нейтральном статусе это сделать. Я пока не знаю, что сделают спортсмены, и что сделают те 46 стран, которые голосовали против. Я считаю, что мы должны сейчас разумно взять паузу и посмотреть, что будут делать они, а исходя из этого уже реагировать», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Светлана Журова
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