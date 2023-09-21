Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 10:50

Россияне выходят на старт чемпионата мира среди юниоров в Мехико

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В столице Мексики стартовали чемпионаты мира среди юниоров. И в открытой, и в женской секции турниры будут проходить по швейцарской системе в 11 туров. Россию представляют Арсений Нестеров (чемпион страны среди юниоров), Рудик Макарян, Савва Ветохин, Роман Гаврилин, Татьяна Гетьман (чемпионка страны среди юниорок) и Галина Михеева.

Рейтинг-фаворит открытой секции — американский гроссмейстер Ханс Ниманн, изучению творчества которого большое внимание уделили в последнее время Магнус Карлсен, Владимир Крамник и один из судов США. Также на старт выходят Фредерик Сване (Германия), Марк-Андриа Маурицци (Франция), Эльхам Амар (Норвегия), Глеб Дудин (Венгрия), Иван Скицко (Молдова) и другие.

У девушек рейтинг-лист возглавляют Карисса Йип (США), Кандела Белен Франсиско Гекамбуру (Аргентина) и Мариам Мкртчян (Армения).

(Владимир Барский)

1
0
Читайте также
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Стало известно, сколько россиян может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже
Источник сообщил о массовой продаже недвижимости сотрудниками СБУ в ЛНР
Лавров на полях Генассамблеи ООН пошутил об изоляции России
Зеленский представил на Генассамблее ООН два условия мира на Украине
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Смольном открылась выставка «Музей шахмат. Петербургская тема»
Новости
RSS RSS
Все новости