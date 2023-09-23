Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 07:39

Карлсен обыграл Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магнус Карлсен.
Фото AFP

Норвежец Магнус Карлсен в финале чемпионата мира по скоростным шахматам победил американца Хикару Накамуру со счетом 13,5:12,5.

Для 32-летнего норвежца это третий титул чемпионата мира по скоростным шахматам. В четвертьфинале Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 20,5:9,5 в пользу Карлсена.

Изначально Speed Chess Championship не включил Непомнящего в список участников онлайн-турнира. 33-летний россиянин тогда отреагировал на это фразой: «Я просто недостаточно хорош». Однако затем с турнира снялся китаец Дин Лижэнь и его заменил Непомнящий.

Магнус Карлсен. Карлсен заработал за год почти 12 миллионов долларов. Доходы Магнуса растут

Шахматы
Магнус Карлсен
Хикару Накамура
1
4
Читайте также
Стала известна сумма расходов на проведение первого этапа «Гран-при России»
Олимпийская чемпионка по волейболу бразильянка Валевска погибла в 43 года
На Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов
Странная реакция Байдена на встрече с Зеленским изумила журналистов
Синоптик рассказала о сроках окончания бабьего лета в Москве
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россияне выходят на старт чемпионата мира среди юниоров в Мехико
Новости
RSS RSS
Все новости