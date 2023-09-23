Карлсен обыграл Накамуру и стал чемпионом мира по скоростным шахматам

Норвежец Магнус Карлсен в финале чемпионата мира по скоростным шахматам победил американца Хикару Накамуру со счетом 13,5:12,5.

Для 32-летнего норвежца это третий титул чемпионата мира по скоростным шахматам. В четвертьфинале Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего со счетом 20,5:9,5 в пользу Карлсена.

Изначально Speed Chess Championship не включил Непомнящего в список участников онлайн-турнира. 33-летний россиянин тогда отреагировал на это фразой: «Я просто недостаточно хорош». Однако затем с турнира снялся китаец Дин Лижэнь и его заменил Непомнящий.