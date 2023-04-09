Президент ФШР сравнил матч Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022: «Надеюсь, Ян — это Аргентина»
Президент федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о предстоящем финале чемпионата мира по шахматам, в котором сыграют россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая.
— Вы сравнили финал с чемпионатом мира по футболу.
— Это Аргентина — Франция.
— Кто здесь кто?
— Сложный вопрос.
— Кто Месси, кто Мбаппе?
— Сложный вопрос. Надеюсь все же, что Ян — это Аргентина.
Финал чемпионата мира по шахматам стартовал 7 апреля в Астане. Первая партия проводится 9 апреля.
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