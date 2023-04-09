Президент ФШР сравнил матч Непомнящего и Лижэня с финалом ЧМ-2022: «Надеюсь, Ян — это Аргентина»

Президент федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о предстоящем финале чемпионата мира по шахматам, в котором сыграют россиянин Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая.

— Вы сравнили финал с чемпионатом мира по футболу.

— Это Аргентина — Франция.

— Кто здесь кто?

— Сложный вопрос.

— Кто Месси, кто Мбаппе?

— Сложный вопрос. Надеюсь все же, что Ян — это Аргентина.

Финал чемпионата мира по шахматам стартовал 7 апреля в Астане. Первая партия проводится 9 апреля.