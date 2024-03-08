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8 марта, 10:01

Песков назвал иранскую шахматную школу очень сильной

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель попечительского совета Федерации шахмат России и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о шахматном турнире «Аэрофлот опен».

«Я был в поездке в Сочи, на юге, потому, к сожалению, так близко не следил за ходом турнира. Но впереди выходные, и я все посмотрю. В Иране очень сильная шахматная школа — это достойные соперники, и их можно поздравить и нужно поздравить», — приводит слова Пескова ТАСС.

Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен» проходил в Москве и завершился 7 марта. Победителем стал иранец Мохаммад Амин Табатабаи, который в девятом туре белыми фигурами обыграл россиянина Андрея Есипенко.

Источник: https://tass.ru/sport/20187693
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