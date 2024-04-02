Потанин отметил, что Непомнящий своей игрой возрождает шахматные традиции советских лет

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин назвал российского гроссмейстера Яна Непомнящего выдающимся спортсменом.

«Ян Непомнящий — выдающийся спортсмен, своими успехами он влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных в России и за ним следили миллионы людей. Ян обладает собственным уникальным стилем и рисунком игры, смело идет в атаку и активно выстраивает защитные стратегии. Только двое шахматистов в истории шахмат выигрывали турнир претендентов дважды подряд, один из них — Непомнящий. Совсем скоро у него будет шанс в очередной раз вписать свое имя в историю побед. Будем болеть за нашего гроссмейстера, надеюсь, что даже в далеком Торонто Ян почувствует поддержку своих болельщиков. Желаю Яну удачи», — цитирует Потанина ТАСС.

Мужской и женский турниры претендентов будут проходить в Торонто с 4 по 21 апреля (по 22 апреля в случае тай-брейка). Непомнящий становился победителем соревнований в 2021 и 2022 годах.

33-летний шахматист является двукратным вице-чемпионом мира (2021, 2023), чемпионом Европы 2010 года, а также двукратным чемпионом России (2010 и 2020).