Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада)

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Церемония открытия состоится 3 апреля, первый соревновательный день запланирован на 4 апреля. Закрытие турнира пройдет 22 апреля. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание турнира претендентов-2024

3 апреля, среда

Церемония открытия

4 апреля, четверг

1-й тур

5 апреля, пятница

2-й тур

6 апреля, суббота

3-й тур

7 апреля, воскресенье

4-й тур

8 апреля, понедельник

Выходной

9 апреля, вторник

5-й тур

10 апреля, среда

6-й тур

11 апреля, четверг

7-й тур

12 апреля, пятница

Выходной

13 апреля, суббота

8-й тур

14 апреля, воскресенье

9-й тур

15 апреля, понедельник

10-й тур

16 апреля, вторник

Выходной

17 апреля, среда

11-й тур

18 апреля, четверг

12-й тур

19 апреля, пятница

Выходной

20 апреля, суббота

13-й тур

21 апреля, пятница

14-й тур

22 апреля, суббота

Тай-брейк (если понадобится) и церемония закрытия

Начало соревновательного дня — в 21.30 по московскому времени.

Участники турнира сыграют друг с другом по два раза.