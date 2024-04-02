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Сегодня, 12:00

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Церемония открытия состоится 3 апреля, первый соревновательный день запланирован на 4 апреля. Закрытие турнира пройдет 22 апреля. «СЭ» публикует расписание соревнований.

Расписание турнира претендентов-2024

3 апреля, среда

Церемония открытия

4 апреля, четверг

1-й тур

5 апреля, пятница

2тур

6 апреля, суббота

3тур

7 апреля, воскресенье

4тур

8 апреля, понедельник

Выходной

9 апреля, вторник

5тур

10 апреля, среда

6тур

11 апреля, четверг

7тур

12 апреля, пятница

Выходной

13 апреля, суббота

8тур

14 апреля, воскресенье

9тур

15 апреля, понедельник

10тур

16 апреля, вторник

Выходной

17 апреля, среда

11тур

18 апреля, четверг

12тур

19 апреля, пятница

Выходной

20 апреля, суббота

13тур

21 апреля, пятница

14тур

22 апреля, суббота

Тай-брейк (если понадобится) и церемония закрытия

Начало соревновательного дня — в 21.30 по московскому времени.

Участники турнира сыграют друг с другом по два раза.

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