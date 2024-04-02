Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание
Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада)
Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Церемония открытия состоится 3 апреля, первый соревновательный день запланирован на 4 апреля. Закрытие турнира пройдет 22 апреля. «СЭ» публикует расписание соревнований.
Расписание турнира претендентов-2024
3 апреля, среда
Церемония открытия
4 апреля, четверг
1-й тур
5 апреля, пятница
2-й тур
6 апреля, суббота
3-й тур
7 апреля, воскресенье
4-й тур
8 апреля, понедельник
Выходной
9 апреля, вторник
5-й тур
10 апреля, среда
6-й тур
11 апреля, четверг
7-й тур
12 апреля, пятница
Выходной
13 апреля, суббота
8-й тур
14 апреля, воскресенье
9-й тур
15 апреля, понедельник
10-й тур
16 апреля, вторник
Выходной
17 апреля, среда
11-й тур
18 апреля, четверг
12-й тур
19 апреля, пятница
Выходной
20 апреля, суббота
13-й тур
21 апреля, пятница
14-й тур
22 апреля, суббота
Тай-брейк (если понадобится) и церемония закрытия
Начало соревновательного дня — в 21.30 по московскому времени.
Участники турнира сыграют друг с другом по два раза.
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