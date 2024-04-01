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Поткин — о «договорной» партии Непомнящего и Дубова: «Я бы не судил строго, но таких поступков стоит избегать»

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Экс-тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал ситуацию между его бывшим учеником и Даниилом Дубовым, произошедшую на чемпионате мира-2023 по блицу в Самарканде.

«Я бы не судил строго, все-таки это был рапид и блиц, где шахматисты не настраиваются на отдельную партию, как в классике. Лично не был в Самарканде, поэтому мне трудно сказать, что произошло на самом деле, но по видео показалось, что Ян не собирался делать ничью таким образом. А когда Даниил предложил, он согласился на такую в некотором смысле шуточную партию. Хотя, на мой взгляд, таких поступков стоит избегать, тем более что Непомнящий — шахматист амбициозный, сильный. Не сомневаюсь, что в Торонто мы увидим интересные шахматы, а этот эпизод останется в прошлом», — цитирует Поткина RT.

29 декабря 2023 года в партии 11-го тура чемпионата мира по блицу Непомнящий и Дубов сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Судья присудил россиянам по 0 очков. 9 января гроссмейстеры повторили свою партию в онлайн-турнире на платформе chess.com, однако на этот раз никаких санкций не последовало.

Источник: RT
Шахматы
Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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