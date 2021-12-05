Непомнящий заявил, что не теряет надежды отыграться в матче против Карлсена

Россиянин Ян Непомнящий не теряет надежды отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена. После восьми партий Карлсен ведет со счетом 5:3.

«Обычно такая партия приводит к ничейному результату, но грубо «зевнул». Допустил ряд нелогичных решений, — сказал Непомнящий ТАСС. — Я защищался не лучшим образом, но после ошибки по ходу партии не было особого желания это делать. В любом случае задача остается та же — выиграть. Теперь нужно одержать две победы».

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени — 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.