Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил в восьмой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена.

31-летний россиянин сдался на 46-м ходу. Счет в противостоянии стал 5:3 в польщу норвежца.

Девятая партия состоится во вторник, на понедельник запланирован выходной.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро.