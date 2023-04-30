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Сегодня, 17:17

Непомнящий заявил, что его сопернику было полегче играть в Астане

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Российский шахматист Ян Непомнящий ответил на вопрос, давил ли на него тот факт, что все эксперты считали его фаворитом матча за мировую корону.

«Мнения экспертов вряд ли на что-то влияли, — подчеркнул на пресс-конференции Непомнящий. — Сколько людей, столько и мнений. Объективно сопернику было полегче. Все мы помним, как он отобрался на этот матч. С другой стороны, наверное, давление было сопоставимо для обоих участников. У меня были все шансы на то, чтобы закончить все в основное время. Не получилось. Тай-брейк — это отчасти лотерея после такого тяжелого матча».

После поражения Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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