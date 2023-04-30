Непомнящий заявил, что его сопернику было полегче играть в Астане

Российский шахматист Ян Непомнящий ответил на вопрос, давил ли на него тот факт, что все эксперты считали его фаворитом матча за мировую корону.

«Мнения экспертов вряд ли на что-то влияли, — подчеркнул на пресс-конференции Непомнящий. — Сколько людей, столько и мнений. Объективно сопернику было полегче. Все мы помним, как он отобрался на этот матч. С другой стороны, наверное, давление было сопоставимо для обоих участников. У меня были все шансы на то, чтобы закончить все в основное время. Не получилось. Тай-брейк — это отчасти лотерея после такого тяжелого матча».

После поражения Непомнящий стал первым участником турнира претендентов, который пройдет в следующем году в Торонто.