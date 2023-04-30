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Сегодня, 17:23

Непомнящий назвал специалистов, готовивших его к матчу за звание чемпиона мира

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий раскрыл состав своей команды тренеров после поражения китайцу Дин Лижэню в матче за звание чемпиона мира.

В нее вошли следующие специалисты: Никита Витюгов, Ильдар Хайрулин, Максим Матлаков и Владимир Крамник. Все четыре представителя России в штабе Непомнящего являются гроссмейстерами, а Владимир Крамник еще и последним российским обладателем шахматной короны (№14, 2006).

30 апреля российский шахматист Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

Матч за звание чемпиона мира приняла Астана (Казахстан). Общий призовой фонд составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 миллиона евро, Непомнящий — 900 тысяч.

Шахматы
Владимир Крамник
Ян Непомнящий
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