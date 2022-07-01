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Сегодня, 16:18

Непомнящий сыграл вничью с Накамурой в шахматном турнире претендентов

Виктория Кравченко
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Ян Непомнящий.
Фото AFP

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью белыми фигурами с представителем США Хикару Накамурой в 12-м туре шахматного турнира претендентов. Матч длился менее 10 минут.

Игра закончилась после 14 ходов, россиянин набрал 8,5 очка и лидирует в турнирной таблице. В следующем туре Непомнящий белыми фигурами сыграет с венгром Рихардом Раппортом. Игра состоится в воскресенье, 3 июля.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель проведет матч с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

Ян Непомнящий
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