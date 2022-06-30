Высшая лига провела четыре тура

В Обнинске продолжается Высшая лига чемпионатов России среди мужчин и женщин. В опен-группе на старт вышли 45 участников, в том числе две девушки — Александра Горячкина и Полина Шувалова. Оба турнира проходят по швейцарской системе в девять туров.

По пять победителей получат право выступить в суперфинале чемпионата России 2022 года. В стартовый игровой день символический первый ход в партии Гиря — Нур-Мухаметова сделал министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

После четырех туров в открытом турнире по 3 очка набрали Санан Сюгиров, Илья Ильюшенок, Дмитрий Кокарев, Владислав Артемьев и Никита Афанасьев. 16 участников отстают на пол-очка. У женщин со стопроцентным результатом лидирует Екатерина Гольцева. По 3 очка набрали Ольга Гиря, Марина Гусева, Маргарита Филиппова, Баира Кованова, Анастасия Боднарук, Дарья Чарочкина, Дарья Войт, Алина Бивол и Екатерина Ковалевская.

Этери Кублашвили