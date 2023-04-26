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Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Виктория Кравченко
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Ян Непомнящий.
Фото Reuters

Китаец Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и сравнял счет. Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 38-м ходу.

После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. До конца матча осталось 2 партии. Победу гарантируют 7,5 очка.

Завтра, 27 апреля, в Астане пройдет 13-я партия, начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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Материалы сюжета: Ян Непомнящий — Дин Лижэн: матч за звание чемпиона мира
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
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Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция 12-й партии матча за звание чемпиона мира

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий
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