Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Китаец Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам и сравнял счет. Россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась на 38-м ходу.

После этой встречи счет в поединке стал равный — 6-6. До конца матча осталось 2 партии. Победу гарантируют 7,5 очка.

Завтра, 27 апреля, в Астане пройдет 13-я партия, начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами.