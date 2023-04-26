Непомнящий — Лижэнь: прямая трансляция 12-й партии матча за звание чемпиона мира

В среду, 26 апреля, российский гроссмейстер Ян Непомнящий проведет 12-ю партию в матче за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Игра начнется в 12.00 по московскому времени. Россиянин сыграет черными фигурами.

Видеотрансляция 12-й партии матча Непомнящий — Лижэнь доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Финал в Астане (Казахстан) проходит с 7 апреля по 1 мая. Расписание можно посмотреть здесь. После 11 партий счет 6-5 в пользу Непомнящего.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.