Непомнящий предположил, почему его не позвали на «Вечерний Ургант» после победы в Екатеринбурге

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21 Ян Непомнящий рассказал об общении с Иваном Ургантом и Дмитрием Губерниевым.

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— Получили телеграмму от президента? Может быть, Дмитрий Песков звонил?

— Да, Дмитрий Песков позвонил, поздравил меня и организаторов. Спасибо, тоже очень приятно.

— Не звали в «Вечерний Ургант»?

— Я там был один раз, сказал примерно пять слов, и, видимо, меня сочли бесперспективным для вечернего ток-шоу. Мне там задали вопрос из серии: «Нравится ли вам хорошо выглядеть?» Я сказал, что «рядом сидит Саша [Костенюк], спросите у нее, это по ее части». На том и порешили.

— В начале мая вы еще ходили на эфир с Дмитрием Губерниевым. Он считает себя лучшим спортивным интервьюером в стране. Почувствовали это?

— Не знаю, много сильных интервьюеров. К Губерниеву можно по-разному относиться, так как он ведет активную жизнь в социальных сетях. Иногда провоцирует, где-то у него звучат ура-патриотические заявления. Понятно, что он один из самых главных и крупных спортивных журналистов нашего времени. Эфир он, мне кажется, очень хорошо отработал. Главное — все быстро, четко, как в аптеке.

(Тимур Ганеев)

Полная версия интервью с Непомнящим — здесь