Непомнящий рассказал, кто из шахматистов лучше всех играет в футбол. Это не Магнус

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21 Ян Непомнящий рассказал, у кого из гроссмейстеров самый большой футбольный талант.

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— У Саши Мотылева, — сказал «СЭ» Непомнящий. — Раньше очень здорово, пластично играл Артем Тимофеев. Павел Трегубов — приличный игрок. Из иностранцев — Салем, гроссмейстер из Эмиратов. Видно, что он много времени посвящает футболу, очень хорошо работает с мячом. Магнус сам по себе спортивный, выносливый, играет в силовой манере. Раньше был не вполне командным игроком, предпочитал обвести и забить, передачи отдавал неохотно. Не знаю, как сейчас. Давно не пересекался с ним на поле.

— А вы на какой позиции чаще всего выходите на поле?

— Обычно в полузащите, где-то с краю... Когда лень бегать, надеваю перчатки и встаю на ворота.

(Тимур Ганеев)

Полная версия интервью с Непомнящим — здесь