Непомнящий включил Каспарова в топ-3 своих любимых гроссмейстеров

Победитель турнира претендентов ФИДЕ-2020/21, претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий рассказал о том, что ему было бы интересно поработать с 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым.

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— Гарри Каспаров похвалил вас за стабильность. Приятно слышать такие слова от него?

— От Гарри Кимовича — приятно. Он, как мне кажется, наоборот, все время ругал меня: то выиграл случайно, то повезло. Понятно, что критика небезосновательна, но относительно новое ощущение, что Гарри Кимович не обругал. Признателен ему за добрые слова.

— Он входит в топ-3 ваших любимых гроссмейстеров за все время?

— Хороший вопрос. В топ-3 величайших он точно входит. Фишер и Каспаров примерно поровну. Карлсен пока играет, так что мы не можем его оценивать, хотя его величие будет где-то неподалеку. В топ-3 любимых, наверное, тоже входит. Очень важно, чтобы шахматист, особенно чемпион мира, мог опередить свое время. Фишеру это удавалось. Каспарову, несомненно, тоже.

— Каспаров помогал Магнусу. Вы бы хотели поработать с ним?

— Конечно, это было бы интересно. Однажды я слышал его онлайн-лекцию — очень познавательно. Хотя это было недавно, но тем не менее. О каких-то неочевидных для меня вещах он говорит как об аксиомах. Интересная точка зрения человека, к которому стоит прислушиваться.

(Тимур Ганеев)

Полная версия интервью с Непомнящим — здесь