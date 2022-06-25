Непомнящий переиграл Раппорта и одержал вторую победу подряд на шахматном турнире претендентов

Российский шахматист Ян Непомнящий 25 июня одержал очередную победу на турнире претендентов. Играя черными фигурами, он переиграл представителя Венгрии Рихарда Раппорта.

Непомнящий одержал четвертую победу в семи партиях и вторую победу подряд на турнире. Россиянин набрал 5,5 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в столице Испании — Мадриде.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.