Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 19:15

Непомнящий переиграл Раппорта и одержал вторую победу подряд на шахматном турнире претендентов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский шахматист Ян Непомнящий 25 июня одержал очередную победу на турнире претендентов. Играя черными фигурами, он переиграл представителя Венгрии Рихарда Раппорта.

Непомнящий одержал четвертую победу в семи партиях и вторую победу подряд на турнире. Россиянин набрал 5,5 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в столице Испании — Мадриде.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.

Ян Непомнящий
0
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смагин считает, что Непомнящий должен проделать много работы для победы на турнире претендентов

Непомнящий одержал четыре победы в семи матчах первого круга шахматного турнира претендентов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости