Смагин считает, что Непомнящий должен проделать много работы для победы на турнире претендентов

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин заявил, что у российского шахматиста Яна Непомнящего есть все шансы на победу в турнире претендентов.

«Оценивать шансы на победу Яна на турнире претендентов рано, но все предпосылки для этого он создал. Если ничего сверхординарного не случится, то первый круг он завершит в лидерах, и это великолепная стартовая площадка для того, чтобы атаковать с первой позиции», — цитирует Смагина ТАСС.

В активе Непомнящего 4,5 очка, после шести партий он занимает 1-е место в турнирной таблице. Дальше идут Каруана (4), американец Хикару Накамура (3), венгр Рихард Раппорт (3), китаец Дин Лижэнь (2,5), азербайджанец Теймур Раджабов (2,5), поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2,5) и француз Алиреза Фируджа (2).