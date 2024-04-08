Непомнящий одержал победу в четвертом туре и возглавил турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четвертой партии на турнире претендентов-2024 победил Видита Гуджрати из Индии.

Непомнящий набрал три очка и стал единоличным лидером турнира. В следующем туре россиянин встретится с Рамешбабу Прагнанандха из Индии.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание