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Сегодня, 03:13

Лагно в четвертый раз подряд сыграла вничью на турнире претенденток

Сергей Разин
корреспондент
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Российская шахматистка Екатерина Лагно в четвертом туре турнира претенденток-2024 сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.

Для россиянки это четвертая ничья подряд на турнире. В пятом туре Лагно встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Екатерина Лагно
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