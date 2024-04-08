Лагно в четвертый раз подряд сыграла вничью на турнире претенденток
Российская шахматистка Екатерина Лагно в четвертом туре турнира претенденток-2024 сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.
Для россиянки это четвертая ничья подряд на турнире. В пятом туре Лагно встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.
Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.
Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание
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