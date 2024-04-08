Лагно в четвертый раз подряд сыграла вничью на турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно в четвертом туре турнира претенденток-2024 сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.

Для россиянки это четвертая ничья подряд на турнире. В пятом туре Лагно встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание