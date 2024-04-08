Горячкина сыграла вничью в четвертом туре турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина в четвертом туре турнира претенденток-2024 сыграла вничью с Рамешбабу Вайшали из Индии.

Для Горячкиной это третья ничья на турнире. Ранее россиянка поделила очки с соотечественницей Екатериной Лагно и китаянкой Лэй Тинцзе, а также обыграла украинку Анну Музычук.

В следующем туре Горячкина встретится с Конеру Хампи из Индии.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.