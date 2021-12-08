Непомнящий и Карслен сыграли вничью в 10-й партии за шахматную корону

В Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий провел десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена.

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 41-м ходу.

Счет после 10 партий: 6,5 — 3,5 в пользу 31-летнего Карлсена, который выиграл две прошлые партии подряд.

Одиннадцатая партия должна состоятся в пятницу, 10 декабря.

Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке.