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Непомнящий и Карслен сыграли вничью в 10-й партии за шахматную корону

17:37
Ян Непомнящий. Фото AFP
Ян Непомнящий. Фото AFP
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В Дубае (ОАЭ) россиянин Ян Непомнящий провел десятую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам против норвежца Магнуса Карлсена.

Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 41-м ходу.

Счет после 10 партий: 6,5 — 3,5 в пользу 31-летнего Карлсена, который выиграл две прошлые партии подряд.

Одиннадцатая партия должна состоятся в пятницу, 10 декабря.

Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равенства в счете победитель будет определен на тай-брейке.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры