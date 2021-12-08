Чемпионат мира по рапиду и блицу в Нур-Султане отменен

Чемпионат мира по рапиду и блицу, который должен был пройти в Казахстане, отменен. Такое решение было принято из-за сложно эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир должен был пройти с 25 по 30 декабря в казахстанском Нур-Султане.

Турнир 2020 года также не состоялся из-за пандемии коронавируса.