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Чемпионат мира по рапиду и блицу в Нур-Султане отменен

17:33
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Чемпионат мира по рапиду и блицу, который должен был пройти в Казахстане, отменен. Такое решение было принято из-за сложно эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир должен был пройти с 25 по 30 декабря в казахстанском Нур-Султане.

Турнир 2020 года также не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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Иван Шитик все материалы автора
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